Мир 27 декабря 2022, 08:36 Французский политик заявил, что Зеленский выступал перед «фантомным» конгрессом США Экс-депутат ЕП Филиппо: две трети конгрессменов отсутствовали на выступлении Зеленского Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Визит президента Украины Владимира Зеленского и выступление на Конгрессе не имеют никакого политического веса. Так считает французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.

По его мнению, Зеленский выступал перед «фантомным» конгрессом, который уже не имеет ничего общего с политической реальностью в США. Филиппо также отметил отсутствие интереса к украинскому лидеру у конгрессменов.

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«Только 82 из 213 республиканцев в Палате представителей пришли слушать Зеленского, две трети отсутствовали», — уточнил он.

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Из поля зрения политика не ускользнуло и выступление республиканца Кевина Маккарти, который заявил, что «США не должны предоставлять Украине карт-бланш». Некоторые конгрессмены также призвали проверять средства, направляемые Украине, и контролировать, как и на что они расходуются.

Ранее неутешительный прогноз в отношениях США и Украины сделал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. По его мнению, власти Америки перестанут поддерживать киевский режим после 2023 года.