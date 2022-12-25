Мир 25 декабря 2022, 17:30 Арестович назвал срок прекращения поддержки Украины со стороны США Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что США «кинут» Украину после 2023 года РИА «Новости»

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Американцы прекратят поставлять оружие и оказывать финансовую поддержку Украине после 2023 года. Такой прогноз сделал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что к этому времени страна либо должна справиться самостоятельно, либо полностью перейдет на поддержку других государств.

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«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года», — заявил Арестович в интервью с юристом Марком Фейгиным*.

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Советник главы офиса Зеленского добавил, что Украина всегда сможет рассчитывать на поддержку европейских соседей или же на свои собственные силы.

«Мы — самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает военно-промышленный комплекс», — пояснил Арестович.

Он отметил, что также всегда можно попросить о помощи Китай, который «обещает, что никогда не кинет».

Пока ждать поддержки от Китая Украине явно не стоит. Как сообщил RT, министр иностранных дел страны Ван И в своем выступлении, посвященному китайской внешней политике, назвал отношения с Россией «крепкими, как монолит». Дипломат подчеркнул, что оба государства вместе противостоят внешнему вмешательству и провокациям.

* Марк Фейгин — признан в России СМИ — иностранным агентом.