Мир 10 декабря 2022, 21:29 Французский политик призвал прекратить поставки оружия на Украину Французский политик Филиппо обрушился на Зеленского из-за военных запасов Франции РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критики со стороны французского политика Флориана Филиппо. После сообщений об истощении арсеналов Франции Филиппо призвал остановить поставки оружия для ВСУ. Об этом он написал в Twitter.

«„Военные запасы в целом исчезли“. Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!» — написал Филиппо.

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Так он прокомментировал статью в газете L’Opinion, заголовок которой гласит: «Французская армия: „военные запасы в целом исчезли“.

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В статье речь идет о сокращении армии страны с 2007 по 2016 годы. Как указано, это связано с бюджетными реформами, которые проводились после окончания холодной войны.

Из-за этих преобразований, как говорится в материале, сильно ограничены возможности Франции по поставкам новых партий боевой техники Киеву.

Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти в начале декабря предположил, что поставляемое оружие Украине может оказаться в руках противников Запада. По его словам, не представляется возможным получить полную информацию о западных военных поставках.