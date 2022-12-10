10 декабря 2022, 21:29
Французский политик призвал прекратить поставки оружия на Украину
Французский политик Филиппо обрушился на Зеленского из-за военных запасов Франции
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критики со стороны французского политика Флориана Филиппо. После сообщений об истощении арсеналов Франции Филиппо призвал остановить поставки оружия для ВСУ. Об этом он написал в Twitter.
«„Военные запасы в целом исчезли“. Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!» — написал Филиппо.
Реклама
Так он прокомментировал статью в газете L’Opinion, заголовок которой гласит: «Французская армия: „военные запасы в целом исчезли“.
Реклама
В статье речь идет о сокращении армии страны с 2007 по 2016 годы. Как указано, это связано с бюджетными реформами, которые проводились после окончания холодной войны.
Из-за этих преобразований, как говорится в материале, сильно ограничены возможности Франции по поставкам новых партий боевой техники Киеву.
Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти в начале декабря предположил, что поставляемое оружие Украине может оказаться в руках противников Запада. По его словам, не представляется возможным получить полную информацию о западных военных поставках.
Оружие
Украина
Франция
Реклама
Реклама