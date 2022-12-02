Мир 02 декабря 2022, 11:21 Французские власти обеспокоены невозможностью отследить поставки оружия с Запада на Украину

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Поставляемое оружие Украине может оказаться в руках противников Запада. Такое мнение выразил депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти, сообщила RT.

По мнению депутата, получить полную информацию о западных военных поставках не представляется возможным. В связи с этим мафиозные группы, которые депутат называет «врагами Запада», смогут перехватить поставляемое Украине оружие и перепродать на черном рынке. Как считает Жилетти, особое внимание будет обращено на легкое переносное вооружение.

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Отмечается, что с обеспокоенным вопросом по поводу контроля поставок оружия европейскими службами депутат обратился к правительству Франции.

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