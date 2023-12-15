Мир 15 декабря 2023, 03:08 Французский политик пришел в восторг от одного из высказываний Путина во время прямой линии Политик Филиппо: Путин на 100% прав, называя лидеров ЕС коллаборационистами Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин на 100% прав, сравнивая лидеров стран Евросоюза с коллаборационистами. Об этом в соцсети Х написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

На прямой линии Путин заметил, что большинство европейских лидеров внешне ведут себя как генерал Шарль де Голль, а на самом деле поступают как маршал Филипп Петен, который во время Второй мировой войны стал «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».

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«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС! <…> Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!» — написал Филиппо.

Политик согласился, что многие лидеры европейских стран потеряли свой суверенитет и проводят политику, которая вредит интересам их стран. Исключением российский лидер назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его коллегу из Словакии Роберта Фицо.