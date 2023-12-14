Мир 14 декабря 2023, 13:56 Поступки лидеров ЕС приравняли к коллаборационистам Путин: многие политики в Евросоюзе ведут себя как коллаборационист Петен РИА «Новости»

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Лидеры стран Европы пытались выставить себя героями наподобие генерала Шарля де Голля, но на практике вели себя как коллаборационист Филипп Петен. На это указал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на прямой линии.

«Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, <…>, а на практике ведут себя как маршал Петен», — заметил он.

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Путин напомнил, что де Голль боролся за интересы Франции с оружием в руках и собрал все необходимое для оказания сопротивления оккупантам. Петен, добавил он, снискавший славу героя Первой мировой войны, во Вторую стал коллаборационистом, подчинившись воле захватчиков.

«Вот ведут, все почти ведут себя так», — сказал российский лидер.

Он также обратил внимание на то, что в большинстве своем европейские лидеры утратили свой суверенитет. Политиками, которых действительно интересуют проблемы своего народа, Путин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его коллегу из Словакии Роберта Фицо.

Президент отмечал, что Россия не портила отношения со странами Европы: все произошло ровным счетом наоборот, когда страну пытались задвинуть на задний план.