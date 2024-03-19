Мир 19 марта 2024, 10:16 Французский политик оценил число наблюдателей из стран БРИКС на выборах в России Политик д`Артаньян: число наблюдателей из БРИКС показывает важность организации РИА «Новости»

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Число зарубежных наблюдателей за президентскими выборами в России показало необходимость БРИКС и построения многополярного мира. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.

Он прибыл в Донецкую Народную Республику в качестве наблюдателя. Политик посетил ДНР впервые. Его пригласила Общественная палата России. Д`Артаньян побывал на участках в некоторых городах на юге Республики.

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Французский политик подчеркнул, что на местах присутствовали наблюдатели со всего мира, в частности, из Южной Америки, Африки, Индии, Китая.

«Я считаю <…> что эти выборы показывают нам важность построения многополярного мира и необходимость в таких объединениях, как, например, БРИКС», — добавил он.

Уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт призвал немецкие власти признать победу Владимира Путина на выборах президента. Также он отметил, что Германии нужно придерживаться «уравновешенной позиции».