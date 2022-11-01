Французский политик назвал Зеленского марионеткой США | 360°

Мир 01 ноября 2022, 21:45 Французский политик назвал Зеленского марионеткой США Французский депутат Филиппо: президент Украины Зеленский выступает марионеткой США Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский выступает марионеткой США, написал в своем Twitter экс-депутат Европейского парламента, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Именно на это, по его мнению, указывают заявления украинского правительства.

«Американские „ястребы“ хотят мировой войны, и Зеленский выступает как их марионетка», — считает депутат.

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Он напомнил слова Зеленского о том, что он «ведет войну против альянса Россия — Иран».

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«Можно ожидать, что вскоре он такое же заявление сделает и в отношении Китая, поскольку внешняя политика Киева все больше становится калькой американского курса», — заметил политик.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с «360» предположил, что Запад не сможет приструнить украинского президента именно потому, что «он их марионетка, они его выдумали». При этом очевидно, что Зеленский становится все наглее, открыто требует новое вооружение и открыто же выражает эмоции, когда не получает желаемого немедленно. По мнению Светова, «эта игра будет продолжаться».