Запад создал Зеленского, поэтому вынужден терпеть его выходки | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 02:59 Запад создал Зеленского, поэтому вынужден терпеть его выходки Политолог Светов отметил, что предел терпения Запада на выходки Зеленского еще не наступил Президент Украины Владимир Зеленский / РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский наглеет с каждым днем, потому что никто не указывает ему на его место. Не стесняясь в выражениях, он требует от США и западных партнеров все больше военной и финансовой помощи, а затем публично высказывает недовольство, когда не получает желаемое. Игра с Зеленским будет продолжаться, считает журналист и политолог Юрий Светов. В беседе с «360» эксперт объяснил, что Запад не может приструнить свою марионетку, потому что сам же ее создал.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Предел пока не наступил

Похоже, что предел терпения еще не наступил. В свое время была очень популярна пьеса советского драматурга Евгения Шварца. Она называется «Тень» и там речь шла о том, что тень отделилась от человека и стала занимать его место, стала руководить, и с ней ничего невозможно было сделать. Пока под конец не сказали, что есть простое требование: «Тень, знай свое место». После этого тень сразу стала снова тенью.

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Зеленскому пока никто не говорит: «Знай свое место». Что бы он ни вытворял, ему все прощается. Вы посмотрите, человек заявляет, что в случае, если с ним что-то произойдет, нужно нанести ядерный удар по Москве. Кому бы из политиков такое простили?

Зеленский командует мировыми лидерами

Он говорит все, что хочет. Он президенту Германии говорит: «Я не хочу, чтобы ты приезжал в Киев», и тот не приезжает. Потом Зеленский выражает желание, чтобы тот приехал, и Штайнмайер приезжает. Президент Германии, страны, которая дает деньги на вооружение, все, что только можно, Зеленскому, униженно приезжает и участвует в постановке — якобы воздушная тревога и он должен прятаться в подвале.

Организация объединенных наций — там могут лидеры выступать, только приехав туда. Зеленский хочет выступать в режиме телевизионного обращения — ему разрешают.

Есть встреча «Двадцатки», 20 лидеров, которые ее создавали, туда входят. По требованию Соединенных Штатов Индонезия приглашает на этот саммит Зеленского.

«Нет предела наглости»

Ну нет же предела наглости. Отпор ему не дают, поэтому наглеет день ото дня. Ведь история его разговора с Байденом была в июне, сколько за это время Байден с ним разговаривал, давал ему деньги, оружие. Для чего газета опубликовала сейчас, в конце октября, то, что было в июне? Да ради того, чтобы каким-то образом повлиять на результаты выборов, которые через неделю пройдут. Еще раз унизить Байдена, только для этого.

А с Зеленским будет продолжаться эта игра, он их марионетка, они его выдумали, сделали и отказаться от него не могут. Хотел бы сказать, что наступит момент, когда скажут: «Тень, знай свое место».