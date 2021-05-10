Французский министр объяснил цель анонимного обращения военных к Макрону

Обращение французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону политизировано и направлено на разрушение порядка. Об этом заявила министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления Аньес Панье-Рюнаше.

Панье-Рюнаше обратила внимание, что обращение было анонимным, поэтому точно утверждать, что его авторами были кадровые военные, нельзя. Кроме того, по ее словам, политический текст этого послания противоречит принципам военной службы, сообщил ТАСС.

По словам Панье-Рюнаше, в обращении используются термины крайне правых и те же слова, что использует партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Называть факты — это одно, а вот призывать к беспорядкам под предлогом желания защитить порядок — это другое», — подчеркнула она в эфире Sud Radio.

В обращении-петиции к Макрону действующие военные Франции предупредили власти о возможном распаде страны. Они указали на распространение насилия в городах, а также «ненависти к Франции и ее истории». По их мнению, в республике «тлеет гражданская война».

Обращение было опубликовано в издании Valeurs actuelles. Всем, кто был согласен с тезисами письма, было предложено поддержать его своей подписью. Такой возможностью воспользовались более 47 тысяч человек.