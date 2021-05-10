Военные Франции попросили Макрона спасти от распада страну

Действующие военные Франции обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону, чтобы поддержать генералов в запасе, которые ранее написали открытое письмо. В нем ветераны армии сообщили о «распаде» страны. Они предупредили власти о серьезности ситуации.

Военнослужащие опубликовали свое обращение в издании Valeurs actuelles, и предложили всем, кто с ними согласен подписать документ. Этой возможностью воспользовались по состоянию на 03:46 по московскому времени 47374 человека.

В письме говорится, что власти отнеслись как к мятежникам к людям, которые заслуживают уважение. Тысячи слуг республики отдали свои лучшие годы на ее защиту, а Париж попирает их честь.

«Хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение», — говорится в письме военнослужащих.

Они заявили, что видят насилие и разобщенность в городах и деревнях Франции. Видят, как ненависть к стране и ее истории становится нормой. Офицеры подчеркнули, что во Франции «назревает гражданская война».

«Действуйте, дамы и господа… Речь идет о выживании нашей и вашей страны», — резюмировали военные

Речь идет о письме, котором в апреле опубликовали 20 французских генералов в запасе. Они обратились к Макрону с призывом защитить патриотизм. По их мнению, разговоры о расизме и деколониальные теории на самом деле прикрывают желание фанатиков начать расовую войну.

В Париже 1 мая полиция применил против участников первомайской демонстрации водометы и слезоточивый газ. Было задержано 34 человека.