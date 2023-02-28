Мир 28 февраля 2023, 07:23 Французский генерал заявил о бесполезности западных танков для Украины Французский генерал Дари заявил, что поставки западных танков не помогут ВСУ Pxhere

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Тяжелая военная техника, которую поставит Запад, не поможет Украине. Такой вывод в статье в статье для Le Figaro сделал французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом Бруно Дари.

Эксперта напомнил военную историю ХХ века и обратил внимание, что танки дают преимущество только в том случае, когда они появляются на поле боя внезапно и в больших количествах. В качестве примера он привел случай времен «Шестидневной войны», когда немецкая техника в 1940 году обошли французскую оборонительную линию.

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«А вот когда противник „ожидал“ прохода чужих танков, как это произошло с немецкими танками под Курском, дело заканчивалось гибелью тысяч танковых экипажей», — напомнил Дари.

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Генерал подчеркнул, что несколько сотен поставленных Украине танков не повлияют на соотношение сил. Он обратил внимание, что беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы сделали поле боя «прозрачным», исключив внезапность танковых атак.

В конце февраля символику неонацистов заметили на одном из немецких танков для Украины.