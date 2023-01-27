Мир 27 января 2023, 11:27 Французский эксперт заявил о проблемах с возможной поставкой танков Leclerс Киеву Le Monde: Франция не сможет поставить Киеву танки Leclerс РИА «Новости»

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Власти Франции задумались над поставкой танков Leclerс Украине. Однако в военных кругах заявили, есть ли смысл их передавать, если имеются проблемы в техническом обслуживании. Об этом сообщил Le Monde .

В издании отметили, что официально между Парижем и Киевом уже несколько недель ведутся переговоры о целесообразности поставки танков Leclerc украинским войскам. Тем более вопрос стал актуальным после того, как США и Германия объявили об отправке на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams.

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Однако, по словам источника издания, сейчас в распоряжении французской армии осталось лишь 226 единиц танков Leclerс. Причем он подчеркнул, что боевая машина требует не только технического обслуживания, но и горючего, боеприпасов.

Поэтому собеседник издания усомнился в целесообразности поставок 10-20 танков Украине, ради которых нужно обучать военных.

«По той же причине украинцы в своих запросах отдают предпочтение Leopard. Чем больше танков одного типа будет на Украине, тем легче будет их обслуживать», — заключил эксперт.

Ранее майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что обещанные Киеву американские танки M1 Abrams могут доставить проблемы ВСУ из-за большого расхода топлива.