Введенные против России санкции не работают, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли. По его мнению, ограничения нужно снять — ради Украины и самих французов. Его слова процитировало издание Valeurs Actuelles.

Парламентарий напомнил, что «французы платят высокую цену с точки зрения стоимости энергии» из-за антироссийских санкций. По мнению Жакобелли, дела у России обстоят «не так уж плохо». В качестве примера он назвал укрепляющийся рубль и рост экспорта.

Депутат отметил, что прекращение ограничений является «явным способом поддержки мира» и защиты Украины. Он подчеркнул, что следует отдать предпочтение дипломатии, отказавшись от «воинственных» методов.

Бывший премьер-министр Словакии, лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что санкции против России не работают. Политик обвинил Запад в сумасшествии — по его мнению, ограничения вредят в первую очередь таким странам, как Словакия. В качестве примера он назвал остановку Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба».