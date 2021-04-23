Французский астронавт рассказал, что будет есть в космосе

Утром 23 апреля французский астронавт Европейского космического агентства Томас Песке вместе с тремя другими астронавтами должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС). Он признался, что любит вкусно поесть и своим привычкам не собирается изменять на орбите.

Как стало известно изданию The New York Times, в космосе Песке полгода будет наслаждаться лобстерами, бургундской говядиной, треской с черным рисом и миндальными пирогами с карамелизированными грушами.

Космическая кухня прошла долгий путь с тех пор, как советский космонавт Юрий Гагарин первым полетел в космос в 1961 году. Ему приходилось выдавливать говяжье пюре и шоколадную пасту из тюбиков, похожих на зубную пасту. Не больше повезло и астронавту Джону Гленну, которому через 10 месяцев пришлось довольствоваться яблочным пюре.

Сейчас все космонавты могут похвастаться отечественными кулинарными шедеврами для употребления в космосе. Но французы пошли еще дальше, и к разработке орбитального меню привлекли двух гуру ресторанного дела и одного профессора химии.

Конечно, Томас Песке будет есть омаров только по праздникам, но даже повседневная пища «довольно фантастична». Космическое меню насчитывает около 200 пунктов. Астронавты считают, что самыми вкусными являются тушеная говяжья грудинка и макароны с сыром. Тем более, что они напоминают земной рацион.

Еду для космоса обычно подвергают сублимационной сушке, чтобы уменьшить ее вес и объем. Некоторые продукты нагревают до высоких температур, чтобы гарантированно убить микробов. Космическая еда также не может быть рассыпчатой и распадаться на кусочки, которые можно вдохнуть. Продукты для космонавтов обычно содержат мало натрия, сахара и жира. Алкоголь запрещен даже в соусах.

Однако у французских шеф-поваров были и неудачи. Им так и не удалось создать приемлемый на вид и на вкус круассан. Поэтому астронавтам приходится утешать себя мороженым. Грузовые миссии также иногда доставляют на орбиту свежие апельсины, помидоры и яблоки.

Кандидат на пост руководителя американского космического агентства (NASA) экс-астронавт Билл Нельсон выступил в Конгрессе США за продолжение работы МКС минимум по 2030 года. До тех пор, пока технологии позволяют его безопасно эксплуатировать.