Французские СМИ восхитились могуществом России в Арктике

Издание утверждает, что у Москвы есть возможность развернуть свои силы в любой точке Арктики в кратчайшие сроки — 48–72 часа.

«России недавно удалось высадить целую бригаду при −30 градусах», — процитировал журнал слова офицера французской армии.

Отмечается, что для остальных армий это «недостижимый подвиг». Также российские власти могут обеспечить судоходство во всем регионе. Ведь у РФ есть 77 государственных и частных ледоколов. Авторы статьи написали, что к 2020 году у России будет более 100 ледоколов. Среди них — корабли нового класса «Арктика». Они смогут прокладывать путь даже при трехметровой толщине льда.

Кроме того, Москва занимается проектом арктической плавучей научной платформы. Она может стать предвестником военного «хаба», который развернут в море.

В конце октября президент Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года. В указе говорится, что российское правительство должно за три месяца закончить план по реализации основ госполитики и стратегии.