Путин подписал указ о стратегии развития Арктики на 15 лет

Согласно тексту документа, правительство должно в течении трех месяцев утвердить план мероприятий по реализации стратегии по развитию Арктики и обеспечению национальной безопасности. Отчеты о проделанной работе глава государства должен получать ежегодно.

В списке главных целей стратегии развития Арктики говорится, что продолжительность жизни местных жителей должна увеличиться с 72 до 82 лет. Миграционный прирост из отрицательных показателей должен выйти на положительные, а уровень безработицы сократиться на два процентных пункта.

Количество рабочих мест на территории Арктики за 15 лет должно увеличится до 200 тысяч, средняя заработная плата вырасти в два раза. Также выполнение стратегии должно привести к росту инвестиций в регион.

Кроме того, там должны увеличиться объемы добычи сырой нефти, производства сжиженного природного газа и объемы перевозок грузов по Северному морскому пути.

На сегодняшний день Арктическая зона России обеспечивает добычу более 80% природного газа и около 18% нефти. По оценкам экспертов запасы на континентальном шельфе содержат большие объемы сырья. Это стратегические резервы для развития минерально-сырьевой базы страны. Кроме того, в результате климатических изменений будет расти значение Северного морского пути для перевозки национальных и международных грузов.

Россия должна предотвратить возможные неблагоприятные экологические последствия в случае антропогенного воздействия или климатических изменений. В случае их наступления появятся глобальные риски, как для окружающей среды и безопасности России, а также всего мира.

Также в Арктической зоне находятся стратегические силы сдерживания для недопущения агрессии против России и ее союзников.