Руководители французских компаний, работающих в России, заявили, что несмотря на сложный геополитический контекст и пандемические ограничения, готовы к тесному сотрудничеству с Москвой. Об этом они заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором подчеркивается важность Франции как традиционного зарубежного партнера. Торговые взаимоотношения обсуждались на встрече Лаврова и президентом ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата» Эммануэлем Киде. Французский предприниматель заявил, что готов к сотрудничеству в перспективных направлениях.

В том числе, по направлениям, связанным с высокими технологиями и переводом предприятий «на инновационные рельсы развития».

Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая внесение США и Чехии в список недружественных стран, пришли к выводу, что это было верное решение. По их мнению, поведение Вашингтона последние 15 лет было откровенно недружественным. Прагу один из комментаторов предложил прямо называть врагом, который ищет способ ослабить Россию.