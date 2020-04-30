    30 апреля 2020, 12:30

    Врач посоветовал бросить курить во время пандемии коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Зайцев, врач высшей категории, отоларинголог, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что привычка курить вдвойне отрицательно сказывается на организме во время пандемии коронавируса.

    Врач советует отказаться от курения во время пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что это можно сделать насовсем.

    Коронавирус поражает бронхи и легкие, поэтому в это время существенно возрастает предрасположенность к бронхолегочным заболеваниям, к хроническому проявлению болезни легких, к пневмонии, к трахеорахиту и бронхолегочным состояниям, считает Зайцев.

    «Если вы курите, то, конечно, в период коронавирусной инфекции курение лучше поуменьшить. А вообще этот период в принципе является хорошим поводом для всех бросить курить», — пояснил специалист.

    Если человек заболел COVID-19, то показания для того, чтобы бросить курить, увеличиваются в два раза. Зайцев объяснил, что в момент курения происходит бронхоспазм. Это отрицательно сказывается на легких.