Врач посоветовал бросить курить во время пандемии коронавируса

Врач советует отказаться от курения во время пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что это можно сделать насовсем.

Коронавирус поражает бронхи и легкие, поэтому в это время существенно возрастает предрасположенность к бронхолегочным заболеваниям, к хроническому проявлению болезни легких, к пневмонии, к трахеорахиту и бронхолегочным состояниям, считает Зайцев.

«Если вы курите, то, конечно, в период коронавирусной инфекции курение лучше поуменьшить. А вообще этот период в принципе является хорошим поводом для всех бросить курить», — пояснил специалист.

Если человек заболел COVID-19, то показания для того, чтобы бросить курить, увеличиваются в два раза. Зайцев объяснил, что в момент курения происходит бронхоспазм. Это отрицательно сказывается на легких.