Французские медики случайно вкололи 140 пациентам физраствор вместо вакцины Pfizer

Во Франции в городе Эперне медсестры по ошибке вкололи 140 пациентам физраствор вместе вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщил сайт Le Point.

Этот раствор обычно используется для различных процедур, в частности для очистки ран или в качестве разбавителя во время инъекций.

Об ошибке стало известно только на следующее утро. Врачи незамедлительно связались со всеми пациентами и пригласили их на повторную вакцинацию.

В Министерстве здравоохранения пока не прокомментировали произошедшее — неизвестно, что стало причиной ошибки. Тем не менее было организовано внутреннее расследование. Некоторое время в больнице будет работать санитарный врач, чтобы следить за соблюдением безопасности.

Теперь во Франции каждый житель старше 55 лет может получить новую вакцину Janssen. Среди них водители автобусов, сборщики мусора, кассиры и охранники. Это примерно 400 000 человек.

В начале апреля пожилая женщина скончалась в Австралии спустя несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщила «Национальная служба новостей».