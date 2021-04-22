СМИ: Pfizer обнаружила поддельную вакцину от коронавируса в двух странах

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса. В Центральной Америке фейковый препарат успели вколоть 80 пациентам.

Инъекции в Мексике делали в одной из клиник по цене около 1000 долларов. Вред здоровью никому не был принесен, сообщила газета Wall Street Journal.

Во флаконах, которые были найдены в Польше, вместо вакцины было средство против морщин. Власти страны заявили, что фейковую вакцину удалось распознать до того, как ее кому-либо вкололи.

Ранее в Мексике нашли крупную партию поддельного «Спутника V». Контрафактные вакцины находились на борту частного самолета, спрятанные в холодильниках среди безалкогольных напитков.