02 января 2023, 23:45
Французская компания GTT приостановит работу в России
Французская компания GTT сообщила о приостановке работы в России
Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приняла решение приостановить деятельность на территории России. Таким образом, будет прекращено сотрудничество по контракту с судостроительной компанией «Звезда», сообщила пресс-служба компании.
«После углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, группа останавливает деятельность в России», — говорится в сообщении.
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Контракт с компанией «Звезда» с 8 января приостанавливается. Участие GTT будет ограничено завершением проектов лишь двух судов. В будущем GTT не станет включать в свой портфель заказы российских проектов.
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GTT является мировым лидером в сфере мембранных контейнерных систем, которые используют для транспортировки и хранения сжиженных газов, в частности СПГ.
Активы немецкой компании Linde арестовали по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая сумма арестованного имущества составила 35 миллиардов рублей.
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