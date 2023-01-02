Мир 02 января 2023, 23:45 Французская компания GTT приостановит работу в России Французская компания GTT сообщила о приостановке работы в России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приняла решение приостановить деятельность на территории России. Таким образом, будет прекращено сотрудничество по контракту с судостроительной компанией «Звезда», сообщила пресс-служба компании.

«После углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, группа останавливает деятельность в России», — говорится в сообщении.

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Контракт с компанией «Звезда» с 8 января приостанавливается. Участие GTT будет ограничено завершением проектов лишь двух судов. В будущем GTT не станет включать в свой портфель заказы российских проектов.

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GTT является мировым лидером в сфере мембранных контейнерных систем, которые используют для транспортировки и хранения сжиженных газов, в частности СПГ.

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