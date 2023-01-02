Деньги 02 января 2023, 23:12 Активы немецкой химической компании Linde арестовали в России Арбитражный суд Петербурга арестовал активы фирмы Linde на 35 млрд рублей Pxhere

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Активы немецкой компании Linde арестовали по регшению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общая сумма имущества, попавшего под обеспечительные меры, составила 35 миллиардов рублей. Это следует из картотеки электронного дела, опубликованной на сайте суда.

Под арест попали подлежали российские активы немецкой Linde GmbH из Германии и ее материнской компании Linde PLC.

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С иском в суд обратилась компания «РусХимАльянс», которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи». По версии истца, Linde не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода.

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Оценочная стоимость арестованных активов в два раза меньше предъявленных Linde убытков. Цена иска «РусХимАльянса» составляет более 946 миллионов евро неотработанного аванса.

По условиям соглашения «РусХимАльянс» обратится в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde. Местом слушаний спора станет Стокгольм.