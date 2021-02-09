Французская долгожительница победила COVID-19 накануне 117-летия

Французская долгожительница Люсиль Рандон победила COVID-19 за несколько дней до своего 117-летия. Коронавирус у женщины обнаружили 16 января.

Анализ сделали в доме престарелых в Тулоне. Болезнь Люсиль перенесла бессимптомно. Об этом сообщила газета Var-Matin.

В четверг, 11 февраля, Люсиль Рандон исполнится 117 лет. В молодости работала в госпитале, позже стала монахиней и приняла имя сестра Андрэ. Сейчас Люсиль живет в Тулоне и является почетным гражданином города. Она передвигается с помощью инвалидного кресла и практически ослепла. Своим ежедневным счастьем женщина называет возможность молиться. Сестра Андре никогда не пропускает религиозную службу и очень любит шоколад.

В 2019 года ее официально признали старейшим человеком во всей Европе. Папа Римский Франциск в честь 115-летия отправил ей личное письмо и освященные четки.

В начале февраля в Англии умер 100-летний капитан Том Мур, собравший 33 миллиона фунтов стерлингов врачам, сражающимся с ковидом. Перед смертью ветеран попал в больницу с коронавирусом.