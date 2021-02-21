Французов возмутил отказ Байдена приглашать Россию в G7

Президент США Джо Байден отказался пригласить Россию поучаствовать в саммите G7. Такое решение раскритиковали читатели французского издания Le Figaro. Она заявили, что заявление Белого дома унижает остальные страны-участницы.

Один из пользователей написал под статьей издания, что единоличное решение Байдена унижает остальных участников саммита.

«По какому праву только американцы навязывают такое решение?» — задался он вопросом.

«Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона», — отметил еще один читатель.

Другой подписчик написал, что США поставили для себя главной целью сохранение лидерства в мире. По его словам, Вашингтону должны противостоять Россия с Китаем. При этом Европа должна продолжать оставаться в тени США.

«США делают все, чтобы избежать появления конкурентов в общем и, в частности, западного конкурента, которым могла бы стать Центральная Европа, организованная вокруг тандема Германия — Россия», — добавил подписчик.

Еще один пользователь выразил мнение, что президент России Владимир Путин переживет отказ. Он подчеркнул, что саммит имеет значение только для стран-участниц. Также он задался вопросом, значит ли что-то G7 сегодня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не намерен приглашать Россию в G7. Она отметила, что вопрос об участии должны решать все участники саммита.