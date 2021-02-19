Участие России в G7 должно обсуждаться всеми участниками саммита. При этом американские власти не планируют приглашать страну на встречу, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Очевидно, что приглашение будет сделано в сотрудничестве с нашими партерами по G7», — отметила пресс-секретарь.

По словам Псаки, власти США не планируют делать приглашение для России. Она не стала уточнять, будет ли глава Вашингтона Джо Байден лично присутствовать на саммите, сообщило агентство Reuters. Псаки напомнила, что встреча лидеров стран состоится в июне.

«Я думаю, пока это еще слишком далеко», — заключила она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что формат G7 является неэффективным. Он говорил о возможности пригласить на встречу лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. В итоге саммит решили провести с 11 по 13 июня в Великобритании. Гостями мероприятия станут представители перечисленных стран, кроме России.

В G7 входят Великобритания, Франция, США, Германия, Италия, Канада и Япония. До 2014 года в объединение входила Россия, но после референдума в Крыму страну исключили.