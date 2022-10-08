Французов разгневало высказывание Байдена о ядерной угрозе | 360°

Мир 08 октября 2022, 02:03 Поделиться Telegram

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Viber Французов разгневало высказывание Байдена о ядерной угрозе Читатели Le Figaro увидели в словах Байдена о ядерной угрозе желание посеять хаос РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден накануне заявил, что над миром нависла реальная угроза ядерной войны. По его словам, это может привести к «апокалипсису». Читатели французского издания Le Figaro осудили американского лидера.

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад использует ядерный шантаж. Он напомнил о превосходстве российского вооружения и предупредил, что «роза ветров может развернуться» в сторону США.

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Байден считает — текущую ситуацию можно сравнить с Карибским кризисом. Однако французы обвинили американского президента в двуличии, напомнив ему, кто именно посеял хаос.

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«Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы хорошо! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру», — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь заметил — именно США своим финансированием и военной помощью разжигают конфликт на Украине. Прибалтийские страны также ведут себя деструктивно, предлагая разрешить Украине вступить в НАТО.

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