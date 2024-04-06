06 апреля 2024, 20:09
Французов предостерегли от войны с Россией
Меланшон: война с Россией могла бы привести только к полному разрушению Франции
В гипотетической войне с Россией Франция обречена на поражение. Об этом заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
«Война с Россией могла бы привести только к нашему полному разрушению», — подчеркнул политик.
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По его словам, руководство страны должно искать пути дипломатического разрешения украинского конфликта и добиваться начала мирных переговоров, «которые вполне возможны».
Меланшон также напомнил, что США и страны ЕС не поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину свои войска.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил несогласие с позицией Макрона, заговорившего об отправке войск на Украину. По словам австрийского лидера, сегодня главная цель должна состоять в достижении прочного мира, а не в эскалации конфликта.
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
Франция
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