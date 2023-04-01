Мир 01 апреля 2023, 17:47 Французов напугал возможный приход к власти в Болгарии пророссийского правительства Les Echos: французы напуганы появлением в Болгарии пророссийского правительства Unsplash

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Во Франции выразили обеспокоенность возможным формированием пророссийского правительства в Болгарии. Об этом написало издание Les Echos.

Политические аналитики издания подчеркнули, что самые уверенные позиции во властных структурах Болгарии занимают партии, которые готовы сотрудничать с Россией. Если эти политические силы объединятся в коалицию, страна пойдет по пророссийскому пути.

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Глава исследовательского направления французского Института политических исследований Sciences Po Надеж Рагару отметил, что существует риск создания правительства, которое будет разделять интересы России.

О риске создания кабинета министров с пророссийской позицией предупредил и болгарский президент Румен Радев.

Авторы статьи напомнили, что в Болгарии с 2021 года продолжается политический кризис, электорат принимает участие в голосовании в пятый раз за два года.

В конце марта вице-президент Болгарии Илияна Йотова на фоне новости о размещении тактического ядерного оружия призвала все страны, заинтересованные в решении украинского вопроса, приступить к переговорам.