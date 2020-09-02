Француз выиграл 157 млн евро в лотерею

Сумма выигрыша оказалось на третьем месте за все время существования этой лотереи. В 2012 году мужчина получил 170 миллионов евро.

Имя победителя пока неизвестно. У него есть два месяца, чтобы забрать выигрыш.

Ранее гражданин Ирландии выиграл в лотерею чуть ли не рекордную сумму по стране. Он стал обладателем почти 50 миллионов евро.