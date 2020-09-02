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    02 сентября 2020, 17:57

    Француз выиграл 157 млн евро в лотерею

    Дарья Морозова

    Житель Франции стал победителем лотереи Euro Millions. В качестве приза он получит 157 миллионов евро. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Сумма выигрыша оказалось на третьем месте за все время существования этой лотереи. В 2012 году мужчина получил 170 миллионов евро.

    Имя победителя пока неизвестно. У него есть два месяца, чтобы забрать выигрыш.

    Ранее гражданин Ирландии выиграл в лотерею чуть ли не рекордную сумму по стране. Он стал обладателем почти 50 миллионов евро.

    Новости SMI.FM