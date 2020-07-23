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    23 июля 2020, 14:17

    Ирландец выиграл в лотерею почти €50 млн

    Алена Макаренко

    Гражданин Ирландии выиграл в лотерею чуть ли не рекордную сумму по стране. Об этом написала в Twitter Национальная лотерея Ирландии.
    Ирландец выиграл в лотерею почти €50 млн

    Он стал обладателем почти 50 миллионов евро. Мужчина угадал выигрышные номера: 14, 15, 24, 29, 42, а также два дополнительных — 02 и 04.

    «Счастливый игрок EuroMillions выиграл сегодня удивительный джекпот в размере 49 564 586 евро», — говорится в сообщении.

    Имя победителя не называется. Согласно правилам лотереи, счастливчик вправе сохранить анонимность. Пока точно не известно, в каком именно районе Ирландии мужчина купил билеты.

    Данная сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в Ирландии, написала «Русская планета».

    Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Сначала выиграть призы можно было в Испании, Франции и Великобритании, позже присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн.

    По правилам лотереи, победитель имеет право не разглашать свое имя. Именно так и делают большинство европейцев, которые в одночасье получили крупное состояние.

    Первым и крупнейшим победителем EuroMillions в Ирландии была жительница города Лимерик. В 2005 году она выиграла более 115 миллионов евро.

    Новости SMI.FM