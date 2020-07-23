Ирландец выиграл в лотерею почти €50 млн

Он стал обладателем почти 50 миллионов евро. Мужчина угадал выигрышные номера: 14, 15, 24, 29, 42, а также два дополнительных — 02 и 04.

«Счастливый игрок EuroMillions выиграл сегодня удивительный джекпот в размере 49 564 586 евро», — говорится в сообщении.

Имя победителя не называется. Согласно правилам лотереи, счастливчик вправе сохранить анонимность. Пока точно не известно, в каком именно районе Ирландии мужчина купил билеты.

Данная сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в Ирландии, написала «Русская планета».

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Сначала выиграть призы можно было в Испании, Франции и Великобритании, позже присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн.

По правилам лотереи, победитель имеет право не разглашать свое имя. Именно так и делают большинство европейцев, которые в одночасье получили крупное состояние.

Первым и крупнейшим победителем EuroMillions в Ирландии была жительница города Лимерик. В 2005 году она выиграла более 115 миллионов евро.