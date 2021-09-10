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    10 сентября 2021, 04:52

    Францию возмутило нежелание Великобритании принимать мигрантов

    Анастасия Кукова

    На встрече министра внутренних дел Великобритании Прити Патель с ее французским коллегой Жеральдом Дарманеном обсуждался вопрос приема беженцев, которые пересекают пролив Ла-Манш на утлых суденышках. Лондон потребовал от Парижа предпринять более активные действия, чтобы остановить этот поток мигрантов.

    Францию возмутило нежелание Великобритании принимать мигрантов

    Как стало известно EuroNews, Дарменен подчеркнул, что Франция возмущена сообщением о том, что сотрудники британских пограничных войск пройдут обучение для того, чтобы возвращать лодки с беженцами до того, как они достигнут английского побережья. Иностранные диаспоры в Великобритании и правозащитники назвали эти планы непрактичными, опасными и незаконными.

    Франция подчеркнула, что не потерпит никакого «финансового шантажа» или нарушения международного права. Париж пригрозил удерживать средства, которые должны выплачиваться в рамках соглашения о сотрудничестве по пресечению контрабанды людей между двумя странами.

    Кроме того, французские власти не верят сообщениям британской прессы об увеличении числа мигрантов и росте средств, потраченных на их перехват. Цифры показывают, что число прошений о предоставлении убежища в Великобритании намного ниже, чем в других западноевропейских странах.

    «Наряду с драконовскими планами криминализировать беженцев, прибывающих в Великобританию, это правительство играет с жизнями людей в Ла-Манше. Это жестоко и обречено на провал», — сказал директор правозащитной группы по правам беженцев и мигрантов Стив Вальдес-Саймондс.

    Тони Смит, бывший глава британских пограничных войск, подчеркнул, что попытки оттеснить перегруженные и часто непригодные для плавания лодки в открытое море будут «очень опасными». Кроме того, они противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

    По данным на март 2021 года за последние 12 месяцев Великобритания получила 29456 заявление о предоставлении убежища. В пятерку стран, основных источников мигрантов, вошли Иран, Албания, Эритрея, Судан и Ирак.

    В конце июля более 50 беженцев, включая детей, погибли при попытке попасть в Европу через Средиземное море. Судно потерпело крушение в ливийской акватории возле Хомса.