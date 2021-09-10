Францию возмутило нежелание Великобритании принимать мигрантов

На встрече министра внутренних дел Великобритании Прити Патель с ее французским коллегой Жеральдом Дарманеном обсуждался вопрос приема беженцев, которые пересекают пролив Ла-Манш на утлых суденышках. Лондон потребовал от Парижа предпринять более активные действия, чтобы остановить этот поток мигрантов.

Как стало известно EuroNews, Дарменен подчеркнул, что Франция возмущена сообщением о том, что сотрудники британских пограничных войск пройдут обучение для того, чтобы возвращать лодки с беженцами до того, как они достигнут английского побережья. Иностранные диаспоры в Великобритании и правозащитники назвали эти планы непрактичными, опасными и незаконными.

Франция подчеркнула, что не потерпит никакого «финансового шантажа» или нарушения международного права. Париж пригрозил удерживать средства, которые должны выплачиваться в рамках соглашения о сотрудничестве по пресечению контрабанды людей между двумя странами.

Кроме того, французские власти не верят сообщениям британской прессы об увеличении числа мигрантов и росте средств, потраченных на их перехват. Цифры показывают, что число прошений о предоставлении убежища в Великобритании намного ниже, чем в других западноевропейских странах.

«Наряду с драконовскими планами криминализировать беженцев, прибывающих в Великобританию, это правительство играет с жизнями людей в Ла-Манше. Это жестоко и обречено на провал», — сказал директор правозащитной группы по правам беженцев и мигрантов Стив Вальдес-Саймондс.

Тони Смит, бывший глава британских пограничных войск, подчеркнул, что попытки оттеснить перегруженные и часто непригодные для плавания лодки в открытое море будут «очень опасными». Кроме того, они противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

По данным на март 2021 года за последние 12 месяцев Великобритания получила 29456 заявление о предоставлении убежища. В пятерку стран, основных источников мигрантов, вошли Иран, Албания, Эритрея, Судан и Ирак.

В конце июля более 50 беженцев, включая детей, погибли при попытке попасть в Европу через Средиземное море. Судно потерпело крушение в ливийской акватории возле Хомса.