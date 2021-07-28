Более 50 мигрантов погибли при попытке перебраться в Европу

Более 50 беженцев погибли во время попыток мигрировать в Европу через Средиземное море. Информацию подтвердила Международная организация по миграции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.

Крушение судна произошло в акватории североафриканского государства Ливия возле Хомса. Пассажирами судна были 57 человек, включая детей, передала «ПолитРоссия». Точную причину крушения установить пока не удалось. Возможно, причина заключалась в пренебрежении мерами безопасности. «По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших оказались по меньшей мере 20 женщин, а также двое детей», — написал в своем Twitter-аккаунте пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли.