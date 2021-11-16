Францию и Германию призвали готовиться к «военному сценарию» на Украине. Видео

Франция и Германии должны заранее подготовиться к «военному сценарию» на Украине с участием России. Когда Москва атакует, времени на координацию действий уже не останется. Сейчас Кремль эскализирует ситуацию в разных сферах.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с французскими и германским коллегами. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас», — попросил Кулеба.

Министр пообещал, что Киев готов защищаться и будет вести себя ответственно. Он подчеркнул, что пока все сосредоточены на политическом урегулировании процесса.

Ранее политолог Андрей Иванов сообщил, что большинство стран-членов Евросоюза выступают против присоединения Украины к альянсу. Разговоры на эту тему продолжаются ради успокоения жителей республики.