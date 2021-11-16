Эксперты прокомментировали возможное вступление Украины в НАТО

Власти Украины и представители НАТО не верят в то, что страна сможет вступить в альянс. Тем не менее, подобные разговоры продолжаются для того, чтобы успокоить местных жителей. Таким мнением поделился политолог Андрей Иванов. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, большинство стран-членов Евросоюза выступают против присоединения страны. Он отметил, что подобная тема не движется дальше обсуждения, передало «Утро.ру».

«Идет некая игра в пинг-понг. Украинским политикам нужно что-то дать новое для своей внутренней аудитории. Руководство НАТО должно публично обнадежить украинских политиков. Однако все понимают, что Украина никогда не станет членом НАТО», — отметил специалист.