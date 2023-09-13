Мир 13 сентября 2023, 01:08 Франция запретила продавать iPhone 12 из-за сильного излучения Unsplash

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Компанию Apple попросили приостановить продажи iPhone 12 во Франции из-за сильного электромагнитного излучения. Об этом сообщило AFP.

«Регулирующие органы Франции во вторник предписали Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения», — указали в сообщении.

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По данным агентства, осуществляющим контроль за радиочастотами в стране (ANFR), лаборатории зафиксировали поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм. При этом стандартным считается показатель величиной в 4,0 ватта на килограмм.

После этого Apple призвали принять скорые корректирующие меры, чтобы проданные гаджеты соответствовали требованиям, иначе iPhone 12 придется отозвать.

Ранее руководитель сервисного центра ISUPPORT Кирилл Майзлер предупредил россиян, что большинство новых iPhone 11 и 12 восстановили в подпольных условиях. Поэтому лучше отказаться от покупки этих гаджетов, отметил он.