Мир 04 декабря 2022, 07:37 Франция задумалась, как бороться с «российской пропагандой» Депутат Нацсобрания Франции Хаддад предложил бороться с «пропагандистскими СМИ» России Unsplash

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Во Франции обеспокоились, что правительство слабо борется с «российской пропагандой». С вопросом по этой теме депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад обратился к главе МИД страны Катрин Колонна, передали в RT.

Хаддад обратил внимание, что Франции принадлежит 23,38% акций спутниковой телекоммуникационной компании Eutelsat. При этом, по словам депутата, эта компания «используется Россией» как инструмент для работы «пропагандистских каналов».

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«Эти телеканалы транслируются на территории России, а также на оккупированных территориях Украины, в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — заявил парламентарий.

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Он обратился к министру с вопросом, какие средства есть у государства для борьбы с «пропагандистскими СМИ» с помощью компании, акционером которой является.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил граждан, что страна переживет зиму. Он призвал не паниковать из-за возможных отключений электроэнергии.