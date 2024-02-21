Мир 21 февраля 2024, 18:08 Франция столкнулась с трудностями при выделении помощи Украине Bloomberg: Франция испытала трудности с финансированием помощи Украине Ministry of Defense of Ukraine

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Французским властям трудно найти средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере трех миллиардов евро. Это связано с необходимостью сокращения государственных расходов, сообщило агентство Вloomberg.

Правительство Франции 18 февраля понизило прогноз роста ВВП страны на 2024 год и заявило, что ему придется сократить расходы на 10 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательства по ограничению бюджетного дефицита.

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У властей нет возможности вносить изменения в бюджет для финансирования очередного пакета помощи Украине.

Американские журналисты ранее заявили, что США перестанут помогать Украине при «худшем» сценарии на президентских выборах. Европейские чиновники стали разрабатывать план действий на случай, если к власти придет экс-глава США Дональд Трамп.