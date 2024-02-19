Мир 19 февраля 2024, 07:49 США перестанут помогать Украине при «худшем» сценарии на президентских выборах WP: США прекратят поддерживать Украину после победы Трампа на выборах Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/globallookpress

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Европейские чиновники начали разрабатывать план действий на тот случай, если к власти в США придет экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Washington Post.

Источник издания в службах безопасности ЕС напомнил, что Трамп угрожал не вмешиваться, если на союзников НАТО нападут.

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«Нам придется переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — подчеркнул собеседник газеты.

По информации издания, европейские чиновники выражают беспокойство в связи с президентской гонкой, которая «не дает им особых надежд». Если Трамп победит на выборах, США могут прекратить поддерживать Украину, добавили журналисты.

«Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему», — указал источник газеты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подписали в Париже двусторонний договор о гарантиях безопасности для Украины. Французская сторона обязалась направлять ВСУ военное оборудование и обучать солдат.