Мир 24 февраля 2023, 03:52 Франция анонсировала отправку колесных танков AMX-10 RC на Украину в ближайшее время Франция передаст Украине колесные танки AMX-10 RC в ближайшее время РИА «Новости»

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Французские колесные танки AMX-10 RC доставят на Украину в ближайшее время, заявила в штаб-квартире ООН глава МИД Франции Катрин Колонна. Ее слова передал ТАСС.

«Сегодня утром я заверила украинского коллегу Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке Украины со стороны Франции», — отметила высокопоставленный французский дипломат.

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По ее словам, Париж оказал помощь Украине на 2 млрд евро. Франция также принимает участие в тренировочной миссии для украинских военнослужащих.

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В Елисейском дворце решили передать Киеву дополнительные гаубицы Caesar, системы ПВО, бронетранспортеры и снаряды. Как утверждает Колонна, это оружие необходимо Украине «для защиты».

Французские власти неоднократно подчеркивали, что готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Украине уже передали 18 САУ Caesar и две батареи ЗРК Crotale.

В Кремле негативно относятся к накачке Украины вооружением. Российское руководство отмечало, что это не поможет поиску мирного решения кризиса, а приведет к эскалации. Однако в Европе есть государства, следующие независимой политике. К примеру, Венгрия ни при каких условиях не собирается отправлять оружие Украине.