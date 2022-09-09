Еврокомиссия назвала стоимость восстановления Украины | 360°

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Спецоперация

09 сентября 2022, 16:43

Еврокомиссия назвала стоимость восстановления Украины

ЕК и Всемирный банк оценили восстановление Украины после спецоперации в 349 млрд долларов

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Восстановление Украины после завершения российской спецоперации обойдется в 349 миллиардов долларов. Такую сумму обозначили на сайте Еврокомиссии.

Организация провела расчеты совместно со Всемирным банком.

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«Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку конфликт продолжается», — сообщили авторы документа.

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При этом актуальные на 1 июня подсчеты гласили, что стоимость нанесенного на тот момент непосредственного урона оценивается в 97 миллиардов долларов.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина борется за демократию и европейские ценности. По ее словам, страны Евросоюза стараются помочь Украине и украинским беженцам.

«Мы мобилизуем все наши механизмы для удовлетворения самых насущных потребностей, в том числе для обеспечения жильем беженцев и ремонта критически важной инфраструктуры», — заявила она.

Еврокомиссия

Специальная военная операция РФ на Украине

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