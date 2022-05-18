Франция пообещала нарастить поставки вооружения Украине

Франция продолжит поставлять вооружение Украине и нарастит объем предоставляемой помощи. Власти страны заявили, что ответят на любые просьбы о поддержке с украинской стороны.

Позицию французского лидера Эммануэля Макрона, озвученную в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, привел сайт Елисейского дворца.

«Он (Макрон — прим. ред.) подтвердил, что поставки вооружения Францией будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели, так же как и поставки гуманитарного оснащения», — сказано в заявлении.

Макрон также отметил, что полон «решимости ответить на любые просьбы поддержки со стороны Украины». Речь идет о вопросах обороны, снабжения топливом и гуманитарной помощью, а также о поддержке экономического и финансового плана и «борьбе с безнаказанностью».

Главы двух стран в ходе разговора подняли вопрос продовольственной безопасности и обсудили варианты экспорта зерновых культур с украинских территорий. В беседе Макрон и Зеленский также затронули гарантии безопасности, которые Франция могла бы предоставить Украине.

Французский президент ранее заявил, что российско-украинские переговоры нужно продолжить, поскольку мира можно достичь только дипломатическим путем.