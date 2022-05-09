Макрон выступил за продолжение переговоров России и Украины

России и Украине необходимо продолжить переговоры, так как только дипломатическим путем можно добиться мира. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский лидер провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. После завершения переговоров в Берлине он высказался о праздновании Дня Победы в России. По его словам, в этот день не произошло эскалации ни в плане заявлений, ни в плане географии, ни в плане вооружений.

«Однако этого недостаточно, мы стремимся добиться прекращения огня как можно быстрее, которое позволит продолжить российско-украинские переговоры в формате, устраивающем обе стороны, чтобы добиться прекращения огня и долговременного вывода российских войск», — заявил Макрон. Цитату привел ТАСС.

Как подчеркнул президент Франции, восстановить мир можно только путем проведения переговоров. Он добавил, что перед Европой стоят задачи по предоставлению гарантий безопасности и восстановлению Украины. Макрон отметил, что в этом направлении уже идет работа. Страны Европы должны быть рядом с Украиной для обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности.