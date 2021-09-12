Франция отказалась признавать правительство талибов* в Афганистане

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж на данный отказывается вести дела с новым правительством Афганистана, которое было сформировано «Талибаном»*. Его слова привело агентство «Интерфакс».

«Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — сказал министр.

Ле Дриан заявил, что Франция пока не будет признавать новое афганское правительство талибов* и обсуждать какие-то вопросы с кабмином. Дипломат подчеркнул, что его страна ждет от движения каких-то реальных действий. Но в то же время, Париж знает, что и «Талибану»* после произошедшего в Кабуле нужна в первую очередь передышка, особенно в экономике.

Эвакуация французских граждан из Афганистана завершилась 28 августа. За две недели из Кабула удалось вывезти примерно три тысячи человек. Большая часть из них — афганцы, которые вели дела с Европой. Франция согласилась принять 2,6 тысячи беженцев.

В американском Госдепе заявили, что вопрос признания правительства талибов* постоянно обсуждается. США считают, что пока предпосылок для полной легитимности нет, но она все время стоит на мировой повестке. Штаты обсуждают такую возможность со многими своими международными партнерами.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в России