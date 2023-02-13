Мир 13 февраля 2023, 00:37 Франция осудила фильм Marvel за обманчивый образ военных страны Глава минобороны Франции Лекорню: образ военных в фильме Marvel вводит в заблуждение Twitter

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню раскритиковал фильм вселенной Marvel «Черная пантера. Ваканда навсегда» из-за негативного изображения французских военных. Своими мыслями он поделился на странице в Twitter.

Лекорню принял участие в ветке беседы французского журналиста, который написал, что в этом кинофильме «плохие наемники», которые по сюжету действовали в Мали, были одеты как французские солдаты, участвовавшие в антитеррористической операции «Бархан».

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«Я решительно осуждаю это лживое и вводящее в заблуждение представление о наших Вооруженных силах», — написал министр.

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Глава Минобороны напомнил, что 58 французских солдат погибли, защищая Мали от исламистских террористических группировок.

Год назад власти Франции приняли решение свернуть операции«Такуба» и «Бархан» в Мали, отметив, что дальнейшая антитеррористическая деятельность на территории страны не может быть эффективна в нынешних условиях. Сообщалось, что французы не смогли найти общий язык с новыми малийскими властями.