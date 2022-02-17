Власти Франции приняли решение о выводе войск из Мали

Военные, участвовавшие в операции «Такуба» и «Бархан» в Мали, покидают республику. Такое решение приняли власти Франции и их союзники, написало ИА Nation News.

В Париже отметили, что дальнейшая деятельность на территории страны, направленная против терроризма, не может быть эффективна в новых условиях.

«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, действующие в рамках операции „Бархан“ и в составе оперативной группы „Такуба“, считают, что политические, оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали», — говорится в заявлении.

Франция не смогла найти общий язык с новыми малийскими властями, которые в последнее время начали активно развивать сотрудничество с Россией.