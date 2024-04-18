Мир 18 апреля 2024, 07:00 Франция обогнала Венгрию по закупках российского газа Франция в феврале стала крупнейшим покупателем российского газа в Европе РИА «Новости»

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Тройку лидеров по закупкам российского газа в Европе возглавила Франция. В феврале поставки увеличились на 10% в денежном эквиваленте, сообщило РИА «Новости».

Франция закупила у России сжиженный природный газ стоимостью 322,3 миллиона евро — на 10% больше, чем в январе. Она впервые с ноябре 2023 года стала лидером по закупкам российского топлива.

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Второе место заняла Венгрия, которая сократила импорт на треть и закупила газ стоимостью 210 миллионов евро. Испания заняла третью строчку, получив газ на 118,3 миллиона евро.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» способен обеспечить страну российским газом и укрепить ее энергобезопасность. Он сказал, что необходимость транзита топлива через Украину отпала.