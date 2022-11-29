Мир 29 ноября 2022, 16:05 Украина сообщила о новой поставке оружия из Франции Министр обороны Украины Резников: в страну прибыли французские РСЗО Викимедиа

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В Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передал ТАСС.

«LRU из Франции прибыл на Украину, <…> Это видимый результат дружбы между Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. Спасибо Себастьену Лекорню, правительству и народу Франции!» — написал Резников в своей странице в Twitter.

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Сколько именно РСЗО доставили, он не уточнил.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что удары по территории Украины нанесли стране колоссальный урон. А один из пленных украинцев подтвердил, что в рядах ВСУ действительно активно употребляют наркотики. По его словам, двое из 11 употребляли постоянно, «остальные — время от времени».

Евросоюз признал, что запас ракет ПВО Украина исчерпала, — Запад также исчерпал поставки старого вооружения. А новое не успевает создавать и для себя и для Украины. Еще в США наконец-то начали рассказывать о зверствах украинских боевиков.