Франция напомнила о необходиомсти сохранять возможность для диалога с Россией

Канал для диалога с Россией необходимо сохранить. Он понадобится в момент, когда придет время для переговоров. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«Канал для диалога с Россией необходимо сохранять для момента, когда наступит время переговоров. Сейчас не фаза переговоров, сейчас фаза боевых действий, но наступит момент, когда фаза переговоров станет необходимой», — сказала она в эфире радиостанции France Info.

Это заявление прозвучало на фоне ужесточившейся риторики стран Балтии. Накануне Эстония сообщила, что перестанет пускать россиян в свою страну. Исключение будет сделано для некоторых категорий граждан.

При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила Евросоюзу перестать выдавать визы россиянам. Поездки в Европу она назвала привилегией.

В то же время сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм».