Латвия признала Россию «государством, поддерживающим терроризм». Это звание должно принадлежать США

Сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». Якобы РФ много лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации. Более того, власти Латвии призвали страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу виз россиянам и белорусам. Также в Латвии планируют запретить выдачу ВНЖ «новоиспеченным гражданам» России. Специалисты назвали это глупостью и отметили, что Россия уж точно не спонсировала терроризм. А вот Латвия пытается разрушить и без того хрупкие отношения между государствами.

Латвия объявила РФ «государством, поддерживающим терроризм»

Парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Об этом сообщила пресс-служба сейма.

«В четверг, 11 августа, сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство — спонсором терроризма», — сказано в пресс-релизе.

При этом 14 парламентариев из партии «Согласие» и два беспартийных отказались участвовать в голосовании. Тем временем авторы обращения уже призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Более того, глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что правительство Латвии на уровне закона хочет запретить выдачу ВНЖ «новоиспеченным гражданам» России. Речь идет о тех, кто оформит российское гражданство по упрощенной процедуре.

«Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии. <…> В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство», — написал Ринкевич в соцсетях.

Тем временем в Латвии проживают два миллиона человек. И более 220 тысяч из них — неграждане. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в страну после 1940 года. Тогда Латвия стала частью СССР. Эти люди имеют ограничения в правах. Например, они не могут занимать ряд должностей и участвовать в выборах и референдумах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что позорное явление «безгражданства» заслуживает активных действий по его ликвидации.

Реакция российской стороны на заявления Латвии

Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор Сергей Цеков. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил РИА «Новости», что в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры.

При этом замдиректора департамента МИД России Иван Нечаев подчеркнул, что любые инициативы, направленные на лишение россиян возможности посещать ЕС, «демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс».

Латвия — в авангарде русофобии

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин в разговоре с «360» назвал клинической глупостью обвинения в поддержке терроризма страны, которая едва не больше всех в свое время пострадала от террористических атак и бандформирований.

США — вот они действительно спонсируют терроризм. Под вывеской борьбы с ним они создали самую страшную мировую тюрьму, в Гуантанамо, где нарушались права заключенных, они же вторглись в Ирак в 2003 году искать химическое оружие — не нашли и свергли легитимного правителя. По сути, они устраивали смену режима по всем странам Ближнего Востока. И все это — под вывеской защиты от терроризма. Россия такого не делала Юрий Самонкин.

Самонкин отметил, что Россия пришла на территорию Сирии только по официальному приглашению правительства страны. Заявления Латвии же — рупор русофобской идеологии. Они, уверен Самонкин, противоречат принципам самого ЕС. Ведь Европа тоже успела пострадать от террористических актов, так как Запад наводил свои порядки на Ближнем Востоке.

«Конечно же, в данной ситуации это решение направлено на ухудшение отношений между Россией и Прибалтикой, а также на то, чтобы проверить еще раз ответную реакцию РФ», — отметил он.

Латвия выступает в авангарде антироссийского фронта, так что такие действия местных властей вряд ли кого-то могли удивить. Об этом «360» рассказал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Я бы их решение не переоценивал, потому что вряд ли оно будет масштабировано ЕС в целом, как и вряд ли те же США пойдут на такой же шаг. А то, что решила Латвия, фундаментального значения для РФ не имеет. Но на этот крайне враждебный шаг <…>, я не исключаю, ответ российской стороны последует».

Сейчас, по словам Тимофеева, нет никаких предпосылок к улучшению или ухудшению отношений между Россией и Латвией. Однако не стоит забывать, что в дипломатии нет ничего окончательного.