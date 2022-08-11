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    11 августа 2022, 21:50

    Латвия признала Россию «государством, поддерживающим терроризм». Это звание должно принадлежать США

    Политолог Юрий Самонкин: Россию нельзя назвать «государством, поддерживающим терроризм»

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Сейм Латвии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм». Якобы РФ много лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации. Более того, власти Латвии призвали страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу виз россиянам и белорусам. Также в Латвии планируют запретить выдачу ВНЖ «новоиспеченным гражданам» России. Специалисты назвали это глупостью и отметили, что Россия уж точно не спонсировала терроризм. А вот Латвия пытается разрушить и без того хрупкие отношения между государствами.

    Латвия признала Россию «государством, поддерживающим терроризм». Это звание должно принадлежать США

    Латвия объявила РФ «государством, поддерживающим терроризм»

    Парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Об этом сообщила пресс-служба сейма.

    «В четверг, 11 августа, сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство — спонсором терроризма», — сказано в пресс-релизе.

    При этом 14 парламентариев из партии «Согласие» и два беспартийных отказались участвовать в голосовании. Тем временем авторы обращения уже призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Более того, глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что правительство Латвии на уровне закона хочет запретить выдачу ВНЖ «новоиспеченным гражданам» России. Речь идет о тех, кто оформит российское гражданство по упрощенной процедуре.

    «Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии. <…> В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство», — написал Ринкевич в соцсетях.

    Тем временем в Латвии проживают два миллиона человек. И более 220 тысяч из них — неграждане. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в страну после 1940 года. Тогда Латвия стала частью СССР. Эти люди имеют ограничения в правах. Например, они не могут занимать ряд должностей и участвовать в выборах и референдумах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что позорное явление «безгражданства» заслуживает активных действий по его ликвидации.

    Реакция российской стороны на заявления Латвии

    Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор Сергей Цеков. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил РИА «Новости», что в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры.

    При этом замдиректора департамента МИД России Иван Нечаев подчеркнул, что любые инициативы, направленные на лишение россиян возможности посещать ЕС, «демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс».

    Латвия — в авангарде русофобии

    Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин в разговоре с «360» назвал клинической глупостью обвинения в поддержке терроризма страны, которая едва не больше всех в свое время пострадала от террористических атак и бандформирований.

    США — вот они действительно спонсируют терроризм. Под вывеской борьбы с ним они создали самую страшную мировую тюрьму, в Гуантанамо, где нарушались права заключенных, они же вторглись в Ирак в 2003 году искать химическое оружие — не нашли и свергли легитимного правителя. По сути, они устраивали смену режима по всем странам Ближнего Востока. И все это — под вывеской защиты от терроризма. Россия такого не делала

    Юрий Самонкин.

    Самонкин отметил, что Россия пришла на территорию Сирии только по официальному приглашению правительства страны. Заявления Латвии же — рупор русофобской идеологии. Они, уверен Самонкин, противоречат принципам самого ЕС. Ведь Европа тоже успела пострадать от террористических актов, так как Запад наводил свои порядки на Ближнем Востоке.

    «Конечно же, в данной ситуации это решение направлено на ухудшение отношений между Россией и Прибалтикой, а также на то, чтобы проверить еще раз ответную реакцию РФ», — отметил он.

    Латвия выступает в авангарде антироссийского фронта, так что такие действия местных властей вряд ли кого-то могли удивить. Об этом «360» рассказал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

    «Я бы их решение не переоценивал, потому что вряд ли оно будет масштабировано ЕС в целом, как и вряд ли те же США пойдут на такой же шаг. А то, что решила Латвия, фундаментального значения для РФ не имеет. Но на этот крайне враждебный шаг <…>, я не исключаю, ответ российской стороны последует».

    Сейчас, по словам Тимофеева, нет никаких предпосылок к улучшению или ухудшению отношений между Россией и Латвией. Однако не стоит забывать, что в дипломатии нет ничего окончательного.